Serie A, tutte le probabili formazioni della 31ª giornata

Terminata la pausa per le nazionali la Serie A torna in campo ed è una ripartenza col botto. Ad aprire il 31° turno sarà la sfida salvezza in programma sabato alle 15 al Picco tra Spezia e Venezia. Alle 18 riflettori puntati sull'Olimpico di Roma, dove la Lazio, che deve riscattare il brutto ko nel derby incassato prima della sesta, ospita il Sassuolo. In serata la Salernitana, sempre più fanalino di coda del nostro campionato, ospita il Torino. Il lunch match di giornata è il derby toscano tra Fiorentina ed Empoli, mentre sono due le partite in programma domenica alle 15: il big match del Gewiss Stadium tra Atalanta e Napoli e la sfida salvezza della Dacia Arena tra Udinese e Cagliari. Alla 18 la Roma di José Mourinho, rinfrancata dal 3-0 nel derby, fa visita alla Sampdoria, mentre in serata all'Allianz Stadium andrà in scena il derby d'Italia tra Juve e Inter. I bianconeri sono reduci da ben 16 risultati utili consecutivi in campionato, mentre i nerazzurri hanno raccolto solo sette punti nelle ultime sette partite, delapidando così il vantaggio accumulato nella prima parte di stagione e occupando attualmente il terzo posto (la squadra di Inzaghi deve ancora recuperare il match del Dall'Ara contro il Bologna fissato per il prossimo 27 aprile). Chiuderanno la 31ª giornata Verona-Genoa, in programma lunedì alle 18.30, e la capolista Milan che, alle 20.45, ospita al Meazza proprio il Bologna.