Arbitri: Guida torna a dirigere in serie A. Napoli a Mariani, Roma a Volpi

ROMA - Marco Guida torna a dirigere in serie A. A distanza di quasi un mese dall'errore in Torino-Inter, gli è stata affidata la partita Venezia-Udinese in programma domenica alle 15. Il fischietto della sezione di Torre Annunziata è stato "riammesso" nella massima serie e come detto sarà di scena allo stadio Penzo. Per quanto riguarda le altre designazioni, Roma-Salernitana sarà diretta da Volpi, Napoli-Fiorentina da Mariani, mentre Genoa-Lazio da Manganiello. Per l'Inter c'è Marinelli, per il Milan invece Doveri. Chiffi, per la Juve ospite del Cagliari.