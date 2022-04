Oliveira: "Spalletti deve puntare su Insigne. Fiorentina? Fa il miglior calcio"

NAPOLI - A “1 Football Club”, è intervenuto Luis Oliveira, ex calciatore di Fiorentina e Cagliari. Ecco cosa ha detto: "Fiorentina miglior calcio? Penso che in serie A ci sono due squadre a giocare bene: Fiorentina e Napoli. E' un calcio bello da vedere e godere davanti alla tv. La Viola sta facendo un calcio importante, Italiano ha dato un'impronta forte, la tifoseria è pazza per lui. E' un calcio che mi ricorda quello di Malesani al tempo di Firenze. Puntare ancora su Insigne? Quello che sta accadendo a Napoli non c'entra niente con la storia del ragazzo. E' ancora un giocatore del Napoli, fa la differenza e può dare qualcosa in più alla squadra".