Probabili formazioni Roma-Salernitana: aggiornamenti

ROMA- Nei giallorossi Mourinho pensa al turnover. Zaniolo dovrebbe recuperare e giocare dall’inizio al posto dello squalificato Pellegrini. Mancini indisponibile: si è fatto male in Conference League. Nella Salernitana ballottaggio in attacco tra Mikael e Ribery per sostituire Bonazzoli. Nicola rilancia Ranieri al posto di Fazio.