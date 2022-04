Diretta Genoa-Lazio ore 12.30: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

GENOVA - Dimenticato il derby con la vittoria contro il Sassuolo, la Lazio di Maurizio Sarri cerca continuità in questo finale di stagione. Sette partite alla fine, sette finali. Si riparte contro il Genoa, immischiato nella lotta salvezza. Le statistiche premiano i biancocelesti: hanno vinto in quattro delle ultime cinque partite di campionato contro il Grifone (1N), segnando ben 15 gol in questo parziale (tre di media a match): dalla stagione 2019/20 ad oggi solamente contro Cagliari (16) e Fiorentina (15), la Lazio ha collezionato più punti in Serie A che contro il Genoa (13). Blessin con i rossoblù non possono permettersi altri passi falsi: “Il Genoa ha le qualità per restare in A”.