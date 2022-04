Inter-Verona, un tifoso tira un bicchiere di urina: daspo

MILANO - Si è beccato un daspo di tre anni per un 21enne tifoso del Verona che durante la partita a San Siro contro l'Inter ha lanciato nei primi 20 minuti di gara bottiglie e altri oggetti dal settore ospiti, tra cui anche un bicchiere pieno di urina. Il provvedimento è stato emesso dal questore di Milano, Giuseppe Petronzi, che ha sanzionato altri due tifosi sempre con un daspo di tre anni: il primo, tifoso interista ventenne, per aver cercato di eludere durante le fasi di filtraggio al gate 3 i controlli di accesso, spingendo e inveendo contro una steward per poi opporre resistenza anche ai poliziotti intervenuti, che lo hanno denunciato; il secondo, sempre tifoso interista, un 21enne, invece per il possesso durante le fasi di accesso di un fumogeno.