"Serie A, i ricavi dei club dai diritti tv: guiderà l'Inter, Napoli 4° e Roma 5ª"

In attesa della conclusione della stagione 2021-22 iniziano a circolare le prime stime su quanto effettivamente incasseranno i club di Serie A dai diritti tv. Secondo il regolamento, i 940 milioni di euro - cui andrebbero tolte alcune decine di milioni tra paracadute, destinato alle tre società che retrocederanno in cadetteria, e versamenti alle leghe inferiori - si divideranno in una parte fissa equamente distribuita fra tutte e 20 le società del massimo campionato italiano ed una derivante dal piazzamento in classifica e dagli ascolti delle partite in tv, tema ancora al vaglio della Lega per quanto riguarda la questione Dazn/Auditel. La previsione fatta da 'Calcio e Finanza' - da cui resta fuori il 12% dei ricavi - vede l'Inter saldamente in testa con 72,6 milioni, seguita da Milan, Juve, Napoli, Roma, Lazio ed Atalanta. Di seguito la classifica completa.