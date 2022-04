Diretta Milan-Genoa ore 21: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

MILANO - Sei giornate dalla fine, non è ancora finita. Il Milan non si dà per vinto e va a caccia di una riscossa dopo due pareggi di fila per 0-0 che hanno lasciato amarezza e delusione nello spogliatoio. Stasera a San Siro, davanti a quasi settantamila spettatori, i rossoneri hanno due obiettivi contro il Genoa: ritrovare il gol perduto e soprattutto tornare a vincere per alimentare il sogno scudetto. Queste le parole alla vigilia di Pioli: "Il sostegno dei tifosi credo che siano un'arma in più. Ci danno un'energia costante e continua e dobbiamo approfittarne, avremo bisogno anche di questo per fare bene fino alla fine. Giusto credere allo Scudetto, perché siamo forti e consapevoli dei nostri mezzi. La squadra sta giocando un calcio energico, cercando di dominare le partite. Non siamo in testa per fortuna e non abbiamo perso punti per sfortuna ma perché ci è mancata qualcosa. Dobbiamo fare l’ultimo step per passare da competitivi a vincenti, un ultimo sforzo da fare tutti insieme ma sono sicuro che ci giocheremo le nostre carte da qui fino alla fine, concentrati e motivati". Lo saranno anche i giocatori di Blessin. Il tecnico sa benissimo che l’impresa in casa del Milan è complicatissima, ma il suo Genoa deve cercare di fare punti anche a San Siro se vuole sognare ancora un altro anno in Serie A. E dopo le sconfitte con Verona e Lazio, l'allenatore chiede una risposta importante ai suoi ragazzi: "Nelle ultime due partite abbiamo fatto molti regali, ora bisogna cercare di evitarli e magari provare a farci noi un regalo".