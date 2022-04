Sabato Inter-Roma, domenica Lazio-Milan: il programma del 34° turno

ROMA - Definito dalla Lega Serie A il programma del 34° turno di campionato, in programma dal 23 al 25 aprile 2022. Due i big match che spiccano in un doppio incrocio tra romane e milanesi: Inter-Roma e Lazio-Milan. Sabato a San Siro, alle ore 18, andrà infatti in scena la sfida al passato di Mourinho che tornerà in casa dei nerazzurri per affrontare la formazione di Inzaghi, mentre domenica, nel posticipo delle 20,45, Sarri ospiterà i rossoneri di Pioli (ex tecnico dei biancocelesti). Due sfide che diranno molto in chiave Scudetto ed Europa: ecco tutto il resto della giornata.