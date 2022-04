Diretta Napoli-Roma ore 19: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

NAPOLI - È un derby del Sole dalla posta in palio assai alta quello che va in scena alle 19 tra Napoli e Roma, allo Stadio Diego Armando Maradona. Nel giorno di Pasquetta, che chiude la 33ª giornata di Serie A, i ragazzi di Luciano Spalletti non possono che vincere per restare agganciati al treno scudetto. Dall'altra parte però i giallorossi di Mourinho, che non perdono da 11 gare in campionato, sognano tre punti per tornare in corsa per un posto Champions, dopo il pareggio interno della Juve con il Bologna: la Roma, con un successo, si avvicinerebbe a soli 3 punti dai bianconeri, quarti in classifica, con 5 partite ancora da disputare. La gara di oggi è la 150ª in Serie A tra Napoli e Roma: la sfida di andata, all'Olimpico, si è chiusa senza reti mentre l'ultimo precedente in terra campana, il 29 novembre 2020, è stato vinto dai padroni di casa per 4-0.