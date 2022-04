Diretta Atalanta-Verona ore 21: come vederla in tv, streaming e probabili formazioni

BERGAMO - Reduce dalla cocente eliminazione ai quarti di finale di Europa League per mano del Lipsia di Domenico Tedesco, l'Atalanta è chiamata a riprendere il proprio percorso in campionato dopo le due sconfitte consecutive contro Napoli e Sassuolo, per provare a rincorrere fino all'ultimo la conquista di un posto per le coppe europee del prossimo anno. Ospite al Gewiss Stadium c'è il Verona. La formazione di Tudor arriva dalla sconfitta per 2-0 a San Siro contro l'Inter, firmata da Barella e Dzeko, e in caso di successo potrebbe scavalcare il Sassuolo al nono posto in classifica, avvicinando pericolosamente proprio i bergamaschi.