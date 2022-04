Diretta Torino-Spezia ore 15: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

TORINO - Il Torino a caccia di una vittoria casalinga che manca da oltre tre mesi; lo Spezia per cercare i punti che potrebbero sancire la salvezza. Per la 34esima giornata di serie A, si affrontano a Torino due squadre in cerca di conferme. Dopo aver fermato Milan e Lazio, i granata di Juric vogliono regalarsi un sabato da protagonista. Il tecnico dovrà rinunciare a Belotti: "Il Gallo ne avrà per una decina di giorni e dovrebbe saltare le prossime tre partite, Lukic sta molto meglio e domani verrà in panchina", ha dichiarato l'allenatore granata, che ha poi fatto i complimenti agli avversari: "Gli spezzini hanno fatto un grande girone di ritorno e Thiago Motta ha costruito una bella squadra di talenti, ci aspetta una sfida tosta e difficile". Lo Spezia, reduce dalla sconfitta casalinga contro l'Inter, ha dovuto fare i conti con due positività al Covid, ma non ha comunicato i nominativi.