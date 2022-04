Diretta Lazio-Milan ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

ROMA - Settimana difficile in casa Lazio, dove ha tenuto banco la protesta dei tifosi contro il caro biglietti. All’Olimpico, per la sfida con il Milan, Curva Nord e altri gruppi organizzati non entreranno. Ma Sarri prova a guardare oltre: “L’unica cosa che può condizionare la squadra sarebbe la mancanza di sostegno. I nostri tifosi, tanti o pochi, ci hanno sempre aiutato”. Troppo importante vincere per continuare a correre per l’Europa. E Pioli, che torna da ex a Roma, si gioca un pezzettino di scudetto: “Ce lo giochiamo e nel ritorno siamo la squadra top con la Juve. Contro la Lazio servirà tanta qualità”. Milan pronto a vincere, il sorpasso dell’Inter impone solo i tre punti. Considerando anche il successo in Coppa Italia, il Milan ha già battuto due volte la Lazio in questa stagione (entrambe al Meazza): l’ultima annata in cui ha collezionato tre vittorie contro i biancocelesti è la 2004/05 (un successo in Supercoppa e due in campionato).