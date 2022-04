Diretta Salernitana-Fiorentina ore 12.30: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

SALERNO - La Salernitana per continuare a cullare il sogno salvezza, la Fiorentina per dimenticare l'eliminazione nelle semifinali di Coppa Italia e puntare all'Europa. La sfida tra i campani e i viola si annuncia come un crocevia importante nella stagione delle due squadre. La Salernitana, reduce da due vittorie consecutive, si è rilanciata in classifica. "Stiamo costruendo una rincorsa, giochiamo ogni gara con la volontà di fare e l'anima di osare. Incontriamo una squadra importantissima - ha dichiarato il tecnico Nicola - per identità di gioco e per il campionato che sta facendo. Siamo consapevoli della loro forza, hanno pochi punti deboli ma dobbiamo insistere sulle nostre armi per fargli male". Italiano, allenatore della Fiorentina, rilancia i suoi. "Si riparte con le nostre certezze, da quello che stiamo proponendo e che abbiamo fatto anche contro la Juve, anche se gli episodi non ci hanno aiutato. Ogni partita è difficilissima prima di giocarla, andiamo in un campo caldissimo. La Salernitana viene da due vittorie e si giocano tutto. Dobbiamo essere concreti. In campionato veniamo da un momento positivo. Stando attenti possiamo fare un'ottima partita".