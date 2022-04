Genoa-Cagliari 1-0: Mazzarri battuto da un gol di Badelj nel finale

GENOVA - Successo d'oro per il Genoa, che supera 1-0 il Cagliari, in una sorta di spareggio salvezza nella 34ª giornata di Serie A: è l'esperto Badelj, con un gol in extremis, a regalare tre punti d'oro alla squadra di Alexander Blessin, reduce da tre sconfitte di fila dopo una striscia di 8 gare senza sconfitte. Nei guai la formazione di Walter Mazzarri, che ora ha solo 3 punti di vantaggio sulle terzultime, che sono la Salernitana e proprio il Genoa. Il tecnico dei sardi oggi era in panchina nonostante la scomparsa della madre Edda di un paio di giorni fa.

Genoa-Cagliari, la partita Blessin mette in campo un Genoa con Sturaro e Badelj centrocampisti arretrati mentre in attacco Ekuban è preferito a Destro; gli indisponibili sono Maksimovic, Rovella, Cambiaso, Vanheusden e Czyborra. Mazzarri invece schiera un Cagliari in cui Deiola e Keita vincono i rispettivi ballottaggi con Rog e Pavoletti. Davanti gioca capitan Joao Pedro, non c'è lo squalificato Lovato mentre in panchina si rivedono Strootman e Nandez, di nuovo disponibili dopo mesi di assenza. Il primo tempo è divertente, con entrambe le squadre che provano a pungere: al 4' un rasoterra di Portanova è parato da Cragno, al 13' Ekuban galoppa verso la porta avversaria, ma sul più bello si allunga il pallone, favorendo l'uscita bassa del portiere ospite. Il Cagliari risponde con Joao Pedro, che al 22' impegna Sirigu con un diagonale a filo d'erba. Il Genoa si rifà avanti con le conclusioni non irresistibili di Ekuban e Amiri intorno alla mezz'ora, poi un tiro deviato di Joao Pedro finisce in angolo. Si va al riposo sullo 0-0, con la sensazione che il Grifone abbia fatto qualcosa di più degli ospiti.