Sassuolo-Juventus 1-2: Dybala e Kean show, Allegri a -1 dal Napoli

REGGIO EMILIA - La Juventus vince per 2-1 in casa del Sassuolo nel posticipo che chiude il 34° turno del campionato di Serie A. Tre punti, conquistati grazie al gol di Kean in extremis, che sanno di pass per la prossima Champions per la squadra di Allegri, che vince in trasferta in un turno in cui tutte le rivali dirette, Roma, Lazio e Fiorentina, hanno perso, così come il Napoli. Ora non solo il quarto posto è ormai blindato, ma la terza posizione occupata dalla formazione azzurra di Spalletti è ora distante un solo punto. Il Sassuolo è andato in vantaggio con Raspadori al 38' minuto di gioco del primo tempo, poi la Juve ha pareggiato con Dybala poco prima dell'intervallo e trovato il gol della vittoria con Kean nei minuti finali.