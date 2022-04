Volata per l'Europa, 6 squadre in corsa: il calendario incrociato

ROMA - Dal Napoli terzo a 67 punti all'Atalanta ottava a 54 (ma con una partita in meno) sono tutte ancora in ballo per un posto in Champions, Europa o Conference League: sei squadre in corsa, nessuna con l'aritmetica certezza del piazzamento. Nell'ultima giornata di campionato Roma, Lazio e Fiorentina hanno perso, la Dea di Gasperini invece ha vinto e ha rialzato la testa dopo un periodo negativo, mentre la Juve sconfiggendo il Sassuolo si è portata a un solo punto dal Napoli terzo e in crisi dopo il clamoroso ko con l'Empoli. Ecco il calendario incrociato di tutte le squadre in lizza a quattro giornate dalla fine e con i recuperi ancora da disputare.