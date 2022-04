Moviola Serie A: Bologna-Inter, Doveri ok. Male Abisso in Atalanta-Torino

Bologna-Inter, una bella prova di Doveri: voto 6,5 Daniele Doveri gestisce con personalità una gara ricca di contrasti, ma pulita. L’unico episodio analizzato dal Var è il pari del Bologna: la posizione di Arnautovic è regolare. Quello che fa infuriare Inzaghi (ammonito), semmai, è il contatto Soriano-Perisic prima del cross di Barrow: il centrocampista del Bologna è in ritardo, ma l’impatto tra i due può essere derubricato a normale contatto di gioco. La sensazione, comunque, è che Fabbri da Lissone si sia preoccupato solo delle linee dell’offside.

Disciplinare Nei 100 minuti della gara Doveri fischia appena 20 falli: ben al di sotto della media italiana. L’arbitro fa giocare il più possibile, anche se questo accende i toni (come nel litigio tra Barella e Arnautovic, entrambi ammoniti al 56’). Corretto il giallo a Calhanoglu, un po’ esagerato quello per Dumfries che cerca di non colpire Theate. Massima severità (forse troppa) nei confronti di Spicciarello, il preparatore atletico dell’Inter espulso per essere entrato in campo con l’obiettivo di passare il pallone al portiere del Bologna. Al 18’ Soumaoro entra con decisione su Lautaro senza commettere fallo, due minuti dopo Hickey accenna una protesta ma è lui a calciare il piede di Dumfries (e non viceversa). VAR: Fabbri 6

Atalanta-Torino: Abisso voto 5 A Bergamo 4 rigori fischiati da un Abisso spesso in ritardo rispetto ai ritmi elevatissimi della gara. Il penalty del 2-2 per il contatto tra Freuler e Sanabria lo vedono soltanto l'arbitro in campo e Mariani al Var, che se la cava con un check silente. Mariani si comporta diversamente sul rigore del 4-4: Abisso non vede il mani di Zima dopo il tiro di Demiral e da Lissone invita il collega a interrompere il gioco per l'on field review. Nessun tentennamento sui rigori dell'1-1 (leggero) e del 2-3 (solare). VAR: Mariani 5