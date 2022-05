Diretta Roma-Bologna ore 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

ROMA - Dopo l'importante pareggio per 1-1 di Leicester nell'andata delle semifinali di Conference League, la Roma alle 20.45 ospita il Bologna nel posticipo della 35ª giornata del campionato di Serie A. I giallorossi, chiamati a difendere i quinto posto, che al termine della stagione significherebbe qualificazione all'Europa League, dovranno cercare di risparmiare le energie per il ritorno contro gli inglesi in programma giovedì all'Olimpico. Di fronte, però, ci sarà un Bologna in grande spolvero. I rossoblù stanno vivendo un periodo di forma molto positivo e mercoledì hanno battuto 2-1 l'Inter al Dall'Ara nel recupero del 20° turno, complicando così la corsa verso lo scudetto della formazione di Simone Inzaghi. I felsinei hanno battuto la Roma nel match d’andata e non vincono entrambe le gare stagionali in uno stesso campionato di Serie A con i giallorossi dalla stagione 1966/67 (2-0 in entrambe le sfide).