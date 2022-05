Torino-Napoli 0-1: Spalletti allunga a +4 sulla Juve

Il Napoli approfitta del regalo della Juve, allunga a +4 su Allegri e consolida il terzo posto in classifica. Spalletti sbanca Torino con un gol di Fabian Ruiz e ora è due soli punti dall’obiettivo di tenere dietro i bianconeri in classifica: con due pareggi nelle ultime due partite con Genoa e Spezia (oppure con un successo) la terza posizione in classifica sarebbe aritmetica. E’ la dodicesima vittoria degli azzurri fuori casa, un ruolino impressionante con 40 punti realizzati in trasferta. Il rammarico del Napoli è quello di averne sprecati tanti al Maradona, dove finora ne sono arrivati solo 33: con lo stesso passo anche a Fuorigrotta forse ora i discorsi sarebbero diversi e i rimpianti molto meno.