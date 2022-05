Diretta Venezia-Bologna ore 15, probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

VENEZIA - Il Venezia di Soncin ospita il Bologna in occasione della 36ª giornata di campionato, un match di capitale importanza per i lagunari per tenere in vita le fievoli speranze salvezza. Il Venezia infatti è reduce da 10 sconfitte consecutive in campionato ed, dopo il ko a Salerno contro la Salernitana, si trova all'ultimo posto a quota 22 punti a -7 proprio dalla Salernitana 17ª. Soncin fa leva sull'orgoglio dei suoi davanti al proprio pubblico mentre per gli ospiti sarà una partita impoprtante: torna in panchina a dirigere la squadra Sinisa Mihajlovic dopo lo stop dovuto alla malattina. I rossoblù vogliono proseguire l'ottimo momento e cercare anche di ritrovare il successo fuori casa che manca da Natale: 4 pareggi e 4 sconfitte.