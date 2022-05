Spezia-Atalanta 1-3: vola Gasperini, raggiunta la Roma

Spezia-Atalanta, tabellino e statistiche

Verde risponde a Muriel

Spezia e Atalanta si sfidano allo Stadio Alberto Picco nella 36ª giornata di Serie A. I padroni di casa sono reduci da un solo punto conquistato nelle ultime quattro partite ma conservano comunque 5 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. I nerazzuri sono ancora in corsa per un posto in Europa e reduci dal pareggio contro la Salernitana. Thiago Motta si affida al al tridente composto da Verde, Agudelo e Gyasi mentre Gasperini risponde in avanti con Pasalic alle spalle di Malinovskyi e Muriel. La partita si apre con una fase di studio tra le due squadre e si accende al 14' con Bastoni che prova il tiro da posizione defilata sfiorando il palo. Poco dopo però è l'Atalanta a trovare il gol del vantaggio: al 17' Malinovskyi lancia Muriel che entra in area e batte Provedel. Non si fa attendere la reazione dello Spezia che si porta in avanti a caccia della rete del pareggio che arriva finalmente al 30' con il lancio in profondità di Maggiore per Verde che salta Musso e firma l'1-1. Poco dopo ancora Verde sfiora il gol con un tiro al volo che viene però bloccato da Musso. L'Atalanta prova a riportarsi in avanti ma lo Spezia si chiude bene e il primo tempo finisce in parità.