Diretta Fiorentina-Roma ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

FIRENZE - Evoca ricordi agrodolci nei tifosi della Roma la sfida in casa della Fiorentina di lunedì: accadde già il 9 aprile 2001, quando i viola si imposero per 3-1 con doppietta di Enrico Chiesa, ma di lì a poco la squadra di Totti e Batistuta avrebbe vinto il suo terzo scudetto. Stasera il match tra Fiorentina e Roma, che chiude la 36ª giornata, mette in palio un bel pezzo d'Europa per la prossima stagione: i viola, vincendo, aggancerebbero proprio i giallorossi e l'Atalanta, mentre la squadra di Mourinho, con i tre punti, riprenderebbe la Lazio al quinto posto. La Fiorentina di mister Italiano è reduce da quattro sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia mentre la Roma ha raccolto 2 punti nelle ultime tre partite di campionato, anche per lo sforzo del doppio confronto con il Leicester, che è valso un'esaltante qualificazione alla finale di Conference League del 25 maggio. Nella gara di andata, alla prima giornata, i giallorossi si sono imposti per 3-1 con doppietta di Veretout.