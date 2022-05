Diretta Verona-Torino ore 18: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

VERONA - Nel penultimo turno del campionato di Serie A il Verona ospita il Torino. Squadre in campo alle 18 allo stadio Marcantonio Bentegodi. Gli scaligeri, reduci dal ko in rimonta per 3-1 contro il Milan, sono stati protagonisti di un ottimo campionato e attualmente occupano il nono posto con ben 52 punti conquistati. Stesso discorso si può fare per i granata del grande ex Ivan Juric. La formazione del tecnico croato, infatti, è decima a quota 47 e nell'ultimo turno ha perso per 1-0 contro il Napoli interrompendo una striscia di cinque risultati utili consecutivi. Negli ultimi 90 minuti, poi, veneti e granata sfideranno le due romane, con Simeone e compagni impegnati all'Olimpico contro la Lazio, mentre il Toro ospiterà la Roma di José Mourinho.