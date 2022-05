Diretta Milan-Atalanta ore 18: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

MILANO - Il Milan gioca d'anticipo e scende in campo prima dell'Inter nella penultima tappa di questo avvincente campionato. Pioli però non guarda ai suoi avversari e resta concentrato solo sulla sfida contro l'Atalanta, come spiegato anche in conferenza stampa: una vittoria avvicinerebbe sensibilmente i rossoneri allo scudetto. La Dea, che spera ancora di raggiungere un piazzamento europeo, è forse l'ultimo, vero ostacolo che separa il Milan dallo scudetto. San Siro lo sa e si prepara a spingere la squadra al successo con il supporto di 75mila tifosi.