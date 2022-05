Diretta Juve-Lazio ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

TORINO - La volata per l’Europa entra nel vivo per la Lazio. Si cercano gli ultimi punti per andare a giocare le coppe nella prossima stagione, tutto si deciderà nel gran finale. C’è la sfida alla Juve, Sarri per la prima volta torna a Torino da avversario. Con le big in questa stagione non è andato benissimo: dopo le vittorie sulla Roma (nel derby d’andata) e con l’Inter (sempre all’andata), la Lazio non ha più vinto con le grandi. Ci proverà allo Stadium davanti a una squadra, la Juve, che dopo la Coppa Italia ha praticamente chiuso la sua stagione con il quarto posto in cassaforte. Qualche numero: la Juve ha vinto ben 12 delle ultime 15 gare di campionato contro la Lazio (1N, 2P). In generale, quella bianconera è la formazione che ha sconfitto più volte i biancocelesti in Serie A: 84, almeno 15 in più rispetto ad ogni altra avversaria.