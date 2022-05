Serie A, orari e date dell'ultima giornata: sabato sera si assegna l'Europa

ROMA - La Lega Serie A ha comunicato ufficialmente orari e date dell'ultimo turno di campionato. Le partite di Milan e Inter (rispettivamente contro Sassuolo al Mapei Stadium e a San Siro con la Sampdoria) saranno chiaramente in contemporanea la domenica, con fischio d'inizio alle 18. Stesso discorso per quelle che riguardano le squadre in lotta per la salvezza, che si disputeranno domenica sera alle 21. Per quanto riguarda la qualificazione nelle coppe europee, la Roma gioca in anticipo il venerdì per poter preparare meglio la finale di Conference, poi i matchi di Lazio, Fiorentina e Atalanta sono in programma sabato sera alle 20.45.