De Zerbi: "Ho voglia di allenare. Precedenza all'Italia se c'è l'opportunità"

ROMA - Roberto De Zerbi allenatore dello Shakhtar Donetsk ha ricevuto a Roma il premio Bearzot. Per l'occasione ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: "I meriti sul campo vanno e vengono a seconda dei risultati, mentre questo premio mi rende molto orgoglioso . Devo felicemente condividerlo con il mio staff . Mi sento di dire che non credo che abbiamo fatto qualcosa di straordinario, ma abbiamo fatto le cose giuste, quelle che andavano fatte. Per noi è stato naturale fare quello che abbiamo fatto".

De Zerbi: "Futuro? Vorrei allenare un altro anno lo Shakhtar"

"Non so che sviluppi ci saranno. Al momento sono in attesa, ma non tanto dal punto di vista contrattuale. Ho il permesso e l'invito a trovarmi un'altra squadra, ma sto aspettando. Per me sarebbe importante provare a fare lì un altro anno per chiudere una ferita di una squadra che mi è stata strappata dalle mani e smembrata da cause non calcistiche".

De Zerbi: "Pioli ha portato il Milan al top"

"I calciatori sono quelli che fanno vincere le squadre. Gli allenatori sono importanti, nel bene o nel male ma sono i giocatori che esprimono le idee in campo dell'allenatore e della società. Il Milan è l'emblema di questo grande lavoro fatto in tre anni da Stefano Pioli. E il Milan è arrivato a questo con idee concrete e scelte forti, a volte anche impopolari. Arrivasse lo Scudetto, sarebbe più che meritato".

De Zerbi: "La serie A ha bisogno del talento"

"Io non faccio distinzioni tra allenatori giovani o anziani, ma tra allenatori bravi e non bravi, o capaci e non capaci. Ancelotti ha dimostrato che l'età conta pochissimo. Il nostro calcio ha bisogno del ritmo, ma questo arriva in conseguenza al talento. La Serie A ha bisogno del talento prima di tutto".

De Zerbi: "Il Parma non mi ha cercato"

"Non li ho sentiti. Anzi, per ora non ho avuto contatti con nessuno. Ovvio che sono italiano e adoro l'Italia, ma il lavoro per me ricopre una veste importante e cerco le condizioni migliori per allenare. Se fossero in Italia, sarei più contento".