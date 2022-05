Salernitana ko con l'Udinese, ma è salva: il Cagliari è in B!

Il Venezia trascina in B il Cagliari: la Salernitana è salva! L'ultimo verdetto del campionato regala un finale thrilling, con i sardi che non vanno oltre lo 0-0 in casa dei lagunari e i granata che perdono 4-0 con l'Udinese, ma festeggiano comunque la salvezza (31 punti per la squadra di Nicola, 30 per i rossoblù). Il Cagliari torna in Serie B sei anni, l'ultima volta era alla fine della stagione 2014-15.

Salernitana ko 4-0, ma è salva Un Arechi bollente accoglie la Salernitana, ma l'avvio dell'Udinese e di Deulofeu raffredda subito l'entusiasmo: l'ex Milan prima passa vicinissimo all'incrocio con un tiro a giro, poi al 6' va a segno piazzando all'angolino dalla lunetta. La squadra di Nicola tenta una reazione, ma è troppo flebile per impensierire la difesa bianconera. Verdi ci prova da lontano, per il resto nessun pericolo. Dall'altra parte Deulofeu è incontenibile e raddoppia, in fuorigioco però. Al 34' invece è tutto buono: pennellata di Molina per Nestorovski che di testa batte Belec e fa 0-2. Arechi impietrito, e incredulo quando Padelli salva due volte su Bohinen e Verdi con due super parate e poi sul fronte opposto Udogie si inventa il tris all'incrocio dei pali al 42'. Non è nemmeno fortunata la Salernitana perché nel recupero Fazio colpisce il palo. E sul contropiede successivo l'Udinese si prende il rigore, ma Belec ipnotizza Pereyra ed evita lo 0-4. Nicola riparte con Zortea e Mamadou Coulibaly, ma al 57' Pereyra si riscatta e cala il poker, accelerando dalla sua metà campo fino all'area di rigore, saltando tutti e depositando in rete. Si infuriano i tifosi granata, piovono oggetti in campo e Orsato sospende la partita. Si respira tensione, mentre in campo Becao fa autopalo e Soppy centra la traversa. Si aspettano notizie da Venezia, che resiste e tarscina con sé il Cagliari in B: esplode la festa all'Arechi.