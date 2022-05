Spezia-Napoli, la decisione del giudice sportivo dopo gli scontri

ROMA - Arrivano la decisioni del giudice sportivo dopo l'ultimo turno di Serie A. Nel mirino soprattutto gli scontri tra tifoserie che hanno portato all'interruzione di Spezia-Napoli. Questo quanto deciso dal giudice: "Sanzione per la Soc. Spezia con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Piscina” privo di spettatori unitamente all’ammenda di € 15.000,00, con diffida, e la Soc. Napoli con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva A” dello stadio denominato Diego Armanda Maradona privo di spettatori (settore riconducibile al gruppo di tifoseria organizzata maggiormente rappresentato nell’ambito della tifoseria presente nel settore ospiti “Piscina”), unitamente all’ammenda di € 30.000,00, con diffida. Sanzioni attenuate per il fattivo comportamento di calciatori, tecnici e dirigenti per calmare gli animi e porre fine agli scontri". Un turno di stop anche al settore "Distinti" dell Arechi di Salerno con ammenda di 30.000,00 euro, con diffida.

Serie A, le decisioni del giudice sportivo

Sanzioni in euro anche per la Fiorentina, 15.000 euro per i tifosi che hanno intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria e per lancio di due fumogeni ed alcuni oggetti nel recinto di giuoco. 12.000 al Milan per cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori di una squadra avversaria e per lancio di fumogeni sul terreno di giuoco. 10.000 euro anora alla Salernitana, 3.000 per il Venezia e 2.000 alla Lazio. I turni di stop ai settori degli stadi sanzionati verranno scontati all'inizio della prossima stagione