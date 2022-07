Supercoppa italiana tra Milan e Inter a Riyad: è ufficiale

ROMA - In un comunicato ufficiale la Lega di Serie A ufficializza la data e il luogo della Supercoppa italiana 2022-2023, denominata Ea Sports Supercup: il match si disputerà a Riyad, Arabia Saudita, mercoledì 18 gennaio 2023 e vedrà contendersi la trentacinquesima edizione del trofeo il Milan, campione d'Italia, e l'Inter, vincitrice della Coppa Italia. Sarà un derby speciale, con i due ex Lazio Inzaghi e Pioli di nuovo l'uno di fronte all'altro per giocarsi un altro titolo, come successo nel finale del campionato scorso per lo scudetto. "L'orario d'inizio della gara sarà deciso in accordo con gli Organizzatori locali dell'evento", si legge ancora nel comunicato.