Bologna, la centralità di Orsolini è una costante...anche sul mercato

BOLOGNA - Vuoi o non vuoi si parla sempre di lui. Riccardo Orsolini, dal gennaio 2018 al Bologna, è quel tipo di giocatore che attira su di sè elogi, rimproveri, voci di mercato. Con Mihajlovic il suo rapporto è stato costellato da grandi attestati di stima e critiche costruttive per la crescita del ragazzo. Tra alti e bassi Orso ha comunque messo da parte 150 presenze con la maglia rossoblù. Il classe '97 gode ancora di una centralità nel progetto Bologna, come testimoniano il suo impiego in questi quattro anni e l'affetto e il sostegno della gente. Orsolini sarà chiamato ad una sfida importante in vista del prossimo anno: essere uno dei punti fermi del Bologna, un giocatore che possa trascinare l'intero gruppo. Il mercato, come sappiamo, potrebbe riservare nuove sorprese. Torino e Napoli si sono fatte avanti, anche se la richiesta di 12 milioni di euro (più bonus) non agevola certe operazioni. Intanto, da Pinzolo Orsolini si sta mettendo a disposizione del Bologna con voglia e determinazione, sudore e sacrificio, sempre col sorriso. La squadra oggi sosterrà una doppia seduta di allenamento (alle 10 al mattino, alle 17:30 al pomeriggio), con la prima amichevole in programma domani contro la Settaurense, squadra di Eccellenza. Il 29 luglio ufficiale l'impegno contro il Twente in Olanda.