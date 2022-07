Morto Luciano Nizzola, ex presidente Figc e Lega: aveva 89 anni

Il calcio piange la scomparsa di Luciano Nizzola, ex presidente della Federcalcio e della Lega Calcio dal 1987 al 1996, venuto a mancare a Torino all'età di 89 anni. "Sotto la sua gestione il calcio italiano ha vissuto uno dei suoi periodi migliori, in Europa e nel mondo. Nizzola, di professione avvocato, è stato in seguito anche Presidente della Figc fino al 2000. Tutta la Lega Serie A esprime le più sentite condoglianze ai famigliari, unendosi al loro dolore per la sua scomparsa", scrive la stessa Lega in una nota. Fu anche amministratore delegato del Torino negli anni Ottanta, prima di diventare presidente della Lega - allora si chiamava Lega Nazionale Professionisti - nel 1987. Lo stesso Nizzola è ricordato per aver gestito l'epocale passaggio del calcio italiano verso le pay tv.