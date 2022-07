Quotazioni Serie A: Milan stabile, Juve e Roma in netto rialzo

Tre settimane e ci siamo. Si ricomincia a tutta velocità. In 91 giorni, dal 13 agosto quando inizierà il campionato, al 13 novembre, quando si interromperà per il Mondiale, le squadre impegnate nelle coppe giocheranno 21 partite, tranne la Fiorentina che arriverà a 23 se supererà i play-off di Conference League. Non tutto, ma molto si deciderà in questa specie di torneo di “Apertura”, in attesa, da gennaio in poi, di quello di “Clausura”. È la ragione principale per cui la maggior parte delle 7 squadre attese dalle coppe hanno operato in fretta (e non male, visti i risultati) in questo mercato. Volevano consegnare agli allenatori l’organico al completo o quasi con anticipo sull’inizio del campionato. In ritardo solo il Milan e nemmeno troppo tempestivo il Napoli, ma cinque su sette si sono già mosse con efficacia, cambiando sensibilmente il valore dell’organico.

Attesa Milan

Formazione-base del campionato scorso: Maignan; Calabria, Kjaer (Kalulu), Tomori, Theo Hernandez; Kessie (Bennacer), Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Più Ibrahimovic Pioli non aveva la squadra più forte del campionato ma l’ha vinto ugualmente e con merito. Un vuoto è stato ben riempito: mancava un vero attaccante di riserva (un’alternativa a Giroud) ed è arrivato Origi. Sarà prezioso il ritorno alla casa madre di Pobega (mandarlo in prestito al Torino era stato uno dei pochi errori della gestione scorsa), ma per tentare il bis il Milan ha bisogno di crescere in qualità. De Ketelaere e Renato Sanches (il miglior sostituto possibile di Kessie) potrebbero sollevare la squadra sotto questo profilo. L’incompletezza attuale non è un punto a suo favore.

Logica Inter

Formazione-base del campionato scorso: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Finora tutti i movimenti sul mercato sono proiettati a una crescita generale del collettivo e hanno seguito una linea logica. L’Inter ha messo dentro ogni tipo di qualità: la potenza (di Lukaku), la corsa (di Bellanova), il ragionamento (di Asllani), la tecnica (di Mkhitaryan) e la sicurezza (Onana: se Handanovic molla, la sua riserva è pronta). Restano due dubbi. Il primo: riuscirà Gosens a non far rimpiangere Perisic? Il secondo: se perde Skriniar (è una possibilità) e con Bremer già alla Juve, il rischio di fare un passo indietro in difesa è concreto.

Scommessa Napoli

Formazione-base del campionato scorso: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Anguissa; Lozano (Politano), Osimhen, Insigne. Sono uscite due certezze (e un pezzetto di storia, Mertens) e sono arrivate due scommesse. Il georgiano Kvaratskhelia al posto di Insigne (definito comunque da Spalletti «un degno sostituto di un campione come Insigne») e quasi il sudcoreano Kim al posto del comandante Koulibaly. In più, Olivera con Simeone sull’uscio. Probabilmente De Laurentiis si aspetta un altro capolavoro dal suo allenatore che nella stagione scorsa ha portato il Napoli a lottare per lo scudetto per poi conquistare il terzo posto. Oggi la squadra è meno forte. Vediamo nelle prossime tre settimane.

Ribaltone Juve

Formazione-base del campionato scorso: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt (Chiellini), Alex Sandro; McKennie (Zakaria), Locatelli (Arthur), Rabiot; Chiesa (Dybala), Vlahovic, Morata. Un acquisto per reparto, Bremer (per De Ligt, in realtà per Chiellini) in difesa, Pogba a centrocampo, Di Maria (per Dybala) in attacco. In difesa Bremer deve accollarsi un’eredità pesante (non quella dell’olandese, ma quella del livornese), in mezzo al campo Pogba anche se non torna al 100 per 100 quello della sua prima Juve migliorerà comunque il grado scadente del settore dell’anno scorso, il vero quesito è in attacco. Se Dybala fosse la versione sbiadita delle ultime due stagioni, Di Maria lo sostituirebbe alzando il livello tecnico. Ma il passaggio di Paulo alla Roma farà nascere un confronto continuo fra connazionali. Vedremo a chi giova.