Verona-Cremonese 4-3: Piccoli decide il test nel finale

VERONA - Il Verona si aggiudica 4-3 l'amichevole, con sapore di Serie A, contro la Cremonese . Il Verona si porta inizialmente sul doppio vantaggio con Henry e Lasagna ; Tsadjout accorcia su rigore e, nella ripresa, Valeri pareggia. Lasagna porta di nuovo avanti l'Hellas, Valeri riacciuffa il pari ma nel finale decide un rigore di Piccoli . Esordio in grigiorosso per Okereke subito in campo, rientrano dai problemi fisici Zanimacchia , Chiriches e Radu . .

La partita

Il punteggio si sblocca al 19' quando Henry approfitta di un errore di Castagnetti e porta in vantaggio il Verona. Raddoppio lampo con Lasagna che insacca dopo che il portiere Radu aveva respinto un primo tentativo di Henry. Nel finale la Cremonese accorcia su un rigore trasformato da Tsadjout e assegnato per un tocco di mano di Ilic in area. Nella rirpesa, all'11', la Cremonese pareggia con Valeri, servito da Zanimacchia. Ma 2' dopo il Verona torna avanti con un sinistro di Lasagna, 3-2. Il 3-3 arriva al 34': con una gran botta di Valeri al volo. In pieno recupero il gol partita del Verona: lo segna Piccoli su rigore, assegnato per un tocco di mano di Bartolomei in area, 4-3.

Le formazioni

VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni (dal 43' st Amione), Tameze (da 39' st Barak), Hongla (da 39' st Veloso), Ilic (da 40' st Cortinovis), Lazovic (dal 38' st Terracciano); Henry (dal 26' st Piccoli), Lasagna (dal 42' st Djuric) A disposizione: Chiesa, Berardi, Coppola, Retsos, Magnani, Sulemana Allenatore: Gabriele Cioffi

CREMONESE (3-4-2-1): Radu; Bianchetti (dal 17' st Sernicola), Chiriches (dal 29' st Ndiaye), Vasquez; Valeri, Zanimacchia, Pickel, Castagnetti (dal 29' st Bartolomei); Baez, Tsadjout; Okereke (dal 26' st Ciofani) A disposizione: Sarr, Ciezkowski, Ghiglione, Quagliata, Acella, Valzania, Tenkorang, Strizzolo, Gondo Allenatore: Massimiliano Alvini