Una voglia pazza: stadi pieni in tutta Italia

TORINO - Il calcio chiama, i tifosi rispondono presente. Dopo due anni di stop forzato, con l'effetto Covid-19 che ha condizionato le abitudini di tutti e colpito il calcio come nessun'altra crisi economica era riuscita a fare in precedenza, il ritorno alla normalità si è specchiato nella possibilità di rilanciare le campagne abbonamenti. E pure senza un calciomercato all'altezza delle grandi potenze europee, la risposta in quasi ogni piazza è stata più che positiva. Numeri da record per Inter e Milan, ma anche la Roma ha registrato un sold out in ampio anticipo: effetto Mou più che effetto Dybala, considerando come la campagna abbonamenti era stata archiviata con il 100% di tagliandi messi a disposizione venduti prima che la Joya arrivasse a Roma. Via via, scendendo pure con i numeri complessivi, rimane un segnale assolutamente positivo per tutto il movimento. Anche perché dopo il ritorno graduale negli stadi della passata stagione, una volta per tutte i club possono così riabbracciare i propri tifosi senza restrizioni, potendo quindi registrare di nuovo a bilancio una delle fonti principali di guadagno. A pieno regime, infatti, gli introiti da botteghino rappresentavano circa il 15% del fatturato complessivo di tutto il sistema Serie A, un buco che è stato solo in minima parte attutito dai diritti televisivi ma che ha condizionato grandi e piccoli club indiscriminatamente: porte sempre chiuse nell'ultima parte di stagione 2019/2020 e per l'intera annata 2020/2021, decisamente ridotti gli introiti relativi allo scorso campionato anche dopo la riapertura. Se in ogni stadio poi sarà fondamentale la vendita di biglietti di partita in partita, nel frattempo la campagna abbonamenti ha portato soldi nelle casse dei club e una garanzia di stadio mai più vuoto.