Serie A, Sozza arbitra Salernitana-Roma. Verona-Napoli a Fabbri

ROMA - Designati gli arbitri per la prima giornata di campionato, che inizierà sabato prossimo alle 18.30 con il match tra i campioni d'Italia del Milan e l'Udinese. La sfida sarà diretta dall'arbitro Livio Marinelli di Tivoli. L'Inter, impegnata a Lecce, verrà invece arbitrata da Prontera di Bologna. L'esordio della Roma di Josè Mourinho (domenica sera sul campo della Salernitana) è stato affidato a Sozza di Seregno, mentre la Lazio, che ospiterà domenica alle 18.30 il Bologna, sarà diretta da Massimi. Comincia invece da una partita di serie B la nuova esperienza di Maria Sole Ferrieri Caputi dopo la promozione nella Can di A e B. Pochi giorni dopo aver diretto Sampdoria-Reggina di Coppa Italia, la livornese è stata designata per il match della prima giornata del campionato cadetto Modena-Frosinone, in programma domenica prossima.