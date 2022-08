Lazio-Bologna 2-1: Maximiano shock, decide il solito Immobile

Vigilia di Ferragosto ed esordio di campionato da bottino pieno per la Lazio di Sarri, che dopo un avvio shock (Maximiano espulso per un’ingenuità al 6’) riesce a imporsi sul Bologna all’Olimpico per 2-1 in una sfida più ostica del previsto come aveva sottolineato il tecnico in conferenza stampa. Arnautovic sblocca su rigore sul finire di primo tempo, poi il doppio giallo di Soumaoro (45+4’) e l’autorete di De Silvestri (68’) lavorano da anteprima al solito Immobile, abilissimo a blindare il risultato al 79’ con un mancino che beffa Skorupski. Esordi in maglia biancoceleste (oltre che per l’ex portiere del Granada) anche per Romagnoli, Provedel, Cancellieri e Vecino. Da sottolineare l’ingresso nella ripresa di Luis Alberto, blindato dal ds Tare nel pre-partita: “Giocherà con noi anche in questa stagione”.