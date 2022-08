Diretta Verona-Napoli ore 18.30: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

VERONA - Alle ore 18.30, allo stadio Marcantonio Bentegodi, inizia il campionato di Verona e Napoli. I gialloblù, dopo l'addio di Tudor, ripartono dall'ex Udinese Cioffi. Sulla panchina degli azzurri, invece, è rimasto Luciano Spalletti, ma le novità in campo sono diverse. Dopo gli addii di Insigne, Koulibaly e Mertens, su tutti, i partenopei sono pronti a ripartire con il nuovo corso mentre la squadra è ancora in allestimento. Il nuovo leader della formazione campana sarà Victor Osimhen, chiamato a ripetere gli ottimi numeri della scorsa stagione e spingere a suon di gol i suoi. A partire proprio dalla sfida di oggi a Verona, dove il Napoli dovrà conquistare i tre punti per dare il via alla nuova stagione nel migliore dei modi.