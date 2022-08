Toro e Lazio, nell'Olimpico granata precedenti show

ROMA - Stiano attente le difese, si rischia di tirare fuori il pallottoliere. Gol ed emozioni fino al triplice fischio, ribaltoni insperati nei minuti di recupero, polemiche e una rivalità sempre più accesa. La Lazio prepara la trasferta di Torino consapevole delle enormi complicazioni che comporta una sfida del genere. Riguardano soprattutto il reparto arretrato, visti i precedenti tra le due squadre. I numeri raccontano di 16 reti realizzate negli ultimi quattro confronti di campionato in casa del Toro. Una media precisa di 4 gol a partita. Filosofie completamente diverse, Sarri e Juric. Domani, se il trend verrà confermato, si assisterà comunque a un altro show.

Lo spettacolo Le statistiche della prima giornata, in questo senso, possono dare un'ulteriore mano. La Lazio e il Torino hanno ottenuto infatti la percentuale più alta di tiri nello specchio nei primi 90 minuti di Serie A: 75% i biancocelesti (capaci di rimontare il Bologna), 67% i granata (che hanno schienato 1-2 la neopromossa Monza). Avvisati Provedel e Vanja Milinkovic, fratello del Sergente. Il primo ha ricevuto una chance immediata per l'espulsione di Maximiano, il secondo doveva partire in estate (c'era il Brentford) e invece è rimasto. Occhio ai gol, le quattro gare più recenti giocate a Torino ne hanno fatti registrare 16 totali, soltanto uno in meno di quelli che erano stati realizzati nei precedenti 8 incontri di Serie A in casa dei granata (15 timbri, per una media di 1,9 a partita).

I precedenti Gli attacchi si sono scatenati e promettono scintille per domani. Anche l'anno scorso Lazio e Torino si sono affrontate in principio di campionato, si giocava il turno infrasettimanale di giovedì 23 settembre. Finì 1-1 grazie al rigore trasformato al 91' da Immobile (guadagnato da Muriqi), era stato Pjaca a sbloccare il match sempre nella ripresa. Lo spettacolo maggiore, però, c'era stato nella stagione 2020-2021 con la remuntada firmata da Immobile e Caicedo nei minuti di recupero: 3-4 sensazionale, il 1° novembre 2020, con la zampata del Panterone che aveva mandato in onda il remake della famosa partita di Cagliari con altri due timbri in extremis.

La giostra di gol La Lazio, il 30 luglio 2020, era già riuscita a capovolgere il risultato. Vantaggio di Belotti, poi Immobile e Parolo per l'1-2 che aveva tenuto in vita le ultime speranze tricolore. Il campionato era ripartito da una settimana dopo il lungo stop causato dalla pandemia. La rosa e le ambizioni di Inzaghi, anche a livello fisico, si sgretolarono nel giro di poco tempo. L'unica vittoria del Torino, considerando le quattro partite in questione, risale al 26 maggio 2019: ultima giornata con la Lazio già sicura della qualificazione in Europa League grazie al trionfo in Coppa Italia nella finale con l'Atalanta. Finì 3-1 con i timbri di Iago Falque, Lukic, Immobile e De Silvestri.