Diretta Torino-Lazio: formazioni ufficiali e dove vederla in tv

TORINO - Lazio a caccia della seconda vittoria dopo aver aperto la stagione con la conquista dei tre punti contro il Bologna. Con il Torino, nella prima trasferta, i ragazzi di Sarri vogliono fare bottino pieno davanti a più di mille tifosi laziali. Settore ospiti praticamente tutto esaurito. Forte entusiasmo dopo la festa all’Olimpico di una settimana fa. E la sfida con i granata promette spettacolo. I numeri raccontano di 16 reti realizzate negli ultimi quattro confronti di campionato in casa del Toro. Una media precisa di 4 gol a partita. Anche la squadra di Juric arriva da un successo: potrebbe vincere così entrambe le prime due gare stagionali in Serie A solamente per la terza volta dall'inizio dello scorso decennio: ci è infatti riuscita nel 2015/16 e nel 2019/20.