Silvestri salva l'Udinese contro la Salernitana: finisce 0-0 alla Dacia Arena

L'Udinese resiste, la Salernitana non sfonda

Venduto Soppy all'Atalanta, l'Udinese di Sottil schiera Perez e Udogie sulle fasce con Bijol titolare in difesa. In attacco continuità al tandem Deulofeu-Success. Nicola risponde con l'esordio in maglia granata di Maggiore, appena arrivato dallo Spezia. A centrocampo Radovanovic preferito a Coulibaly con il neo acquisto Vilhena a completare la linea mediana. Bonazzoli-Botheim coppia d'attacco. Dopo un avvio a favore dell'Udinese con il Var che toglie un rigore ai bianconeri per un fallo di mano di Bronn (la palla sbatte sotto l'ascella del nuovo difensore granata, parte forte la Salernitana che sfiora il vantaggio al 9' con Bonazzoli e al 16' con Fazio: Silvestri reattivo in entrambe le occasioni. L'Udinese soffre l'intraprendenza della Salernitana ma con il passare dei minuti prende le misure all'undici granata e poco dopo la mezz'ora sfiora il gol dell'1-0: Pereyra serve il taglio in area di Deulofeu. Il tocco morbido dello spagnolo non sorprende Sepe che riesce a respingere con il corpo. I bianconeri friulani prendono coraggio e sfiorano ancora il gol al 37' ancora con Deulofeu: l'ex Watford e Barcellona colpisce il palo su conclusione di destro sporcata da Fazio. Il gol dell'Udinese sembra nell'aria ma la possibile svolta del match arriva al tramonto del primo tempo: Nehuen Perez commette un fallo tattico molto ingenuo e sgambetta Mazzocchi andando direttamente sulle gambe dell'esterno granata. Nella ripresa la Salernitana cerca di sbloccare il risultato ma i tentativi dei campani si infrangono ripetutamente contro il muro bianconero. La grossa occasione per il vantaggio ospite arriva al minuto 78: traversone di Mazzocchi, colpo di testa in torsione di Bonazzoli, Silvestri ci arriva con la punta delle dita. La squadra di Davide Nicola cerca il successo nei cinque minuti di recupero finali ma non basta: l'Udinese coglie, in inferiorità numerica per tutto il match, un pareggio d'oro. Primo punto stagionale anche per la Salernitana che deve interrogarsi sulle polveri bagnate delle propria fase offensiva: zero gol nei primi 180' della stagione.