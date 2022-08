Inter-Spezia 3-0: Lukaku trascinatore. A segno Lautaro, Calhanoglu e Correa

Se nell’esordio l’ Inter era stata tra le big con più difficoltà, nonostante la vittoria in extremis con il Lecce, stasera la squadra di Inzaghi ha vinto e convinto in casa contro lo Spezia (3-0).

Il successo porta la firma della premiata ditta Lautaro - Lukaku , che ha illuminato la notte di San Siro. La sblocca l’argentino, su assist del belga. Il raddoppio porta la firma di Calhanoglu , ma l’ex Chelsea ci mette ancora lo zampino con un’azione caparbia in area. Nella ripresa poi i nerazzurri controllano senza problemi e vanno a segno anche con Correa . Per la squadra di Inzaghi quindi due partite due vittorie e la consapevolezza che con quei due là davanti la via del gol spesso è una strada spianata.

Lautaro di potenza

Inzaghi va sul sicuro: Lukaku e Lautaro sono gli attaccanti titolari. In difesa c’è Bastoni con Dimarco sulla fascia. Gotti, senza Verde infortunato, punta su Nzola davanti.

L’Inter inizia benissimo e per un quarto d’ora dà la sensazione di poter sbloccare subito la partita: Dragowski ci deve mettere del suo per mantenere inviolata la porta e Kiwior è bravo a respingere una minaccia sulla linea. Poi lo Spezia sembra prendere le misure, imbriglia gli avversari non concedendo spazi. Trascinati da Dumfries i nerazzurri tornano pericolosi con la sua velocità e scambi rapidi al limite dell’area: la mira però è quella che è. Fino a quando, al 35’, l’Inter va meritatamente in vantaggio: sponda di testa di Lukaku al limite dell’area, Lautaro Martinez in corsa lascia partire un sinistro secco imparabile. I padroni di casa legittimano ampiamente il vantaggio creando diverse palle gol prima dell’intervallo, compresa una traversa di Lukaku.

Calhanoglu e Correa non perdonano

Sette minuti di ripresa e l’Inter raddoppia. Azione insistita di Lukaku in area, la palla finisce a Calhanoglu che con un piatto destro supera Dragowski. I nerazzurri adesso gestiscono con serenità la partita, decidendo quando accelerare. Lo Spezia non è in grado di impensierire una squadra corta, aggressiva e padrona del campo. Esce Lukaku e San Siro applaude convinto. Esce anche Lautaro ed entra Correa, che all’82’ va a segno dopo un buon lavoro di Dzeko che mette a sedere il portiere. Con questo tris l'Inter dimostra di essere in crescita e di essere pronta a sfide più impegnative.

