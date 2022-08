Diretta Sampdoria-Juve ore 20.45: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

GENOVA - Affinché il piano di Allegri vada in porto la Juventus deve continuare a vincere e sbagliare il meno possibile. Dopo il Sassuolo ecco la Sampdoria, altro avversario da superare se si vuole costruire per l'obiettivo dichiarato da Max e ribadito più volte in conferenza stampa: restare nelle prime quattro a novembre. Non c'è alibi degli infortuni che tenga, anzi Allegri respinge ogni allarmismo. Dall'altra parte però c'è una Samp che vuole invertire la rotta dopo il ko con l'Atalanta: "È difficile ma non impossibile", Giampaolo ci crede.