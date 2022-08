Serie A, gli arbitri della 3° giornata: Lazio-Inter a Fabbri, Irrati dirige la Roma

ROMA - Sono stati designati gli arbitri per la terza giornata di Serie A. All'Olimpico Michael Fabbri dirigerà Lazio-Inter, in programma venerdì sera alle 20:45. Per l'altro big match di giornata, ovvero Juventus-Roma che si giocherà sabato alle 18:30, ci sarà Massimiliano Irrati. Ecco di seguito le designazioni arbitrali per la terza giornata di Serie A: