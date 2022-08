Diretta Monza-Udinese ore 18.30: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

MONZA - Alle ore 18.30, all'U-Power Stadium di Monza, la squadra di Stroppa sfida l'Udinese nell'anticipo della 3ª giornata di Serie A. I brianzoli sono ancora a quota zero punti e dopo i ko contro Torino (2-1) e Napoli (4-0) vogliono smuovere la classifica. I friulani di Sottil, invece, dopo la sconfitta all'esordio al Meazza contro il Milan (4-2) hanno pareggiato 0-0 in casa contro la Salernitana. Petagna e compagni nel turno infrasettimanale faranno poi visita alla Roma mentre i bianconeri se la vedranno contro la Fiorentina alla Dacia Arena.

Dove vedere Monza-Udinese in tv e in streaming

Monza-Udinese, anticipo della 3ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18.30 all'U-Power Stadium di Monza e sarà visibile in esclusiva in diretta su DAZN.

Monza-Udinese: le probabili formazioni

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Marrone, Carboni; Birindelli, Sensi, Machin, F.Ranocchia, Carlos Augusto; Caprari, Petagna. All.Stroppa.

A disposizione: Cragno, Sorrentino, Caldirola, Bondo, Antov, Valoti, Barberis, Colpani, S. Vignato, Ciurra, Pessina, Molina, Gytkjaer.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Masina; Ebosele, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success. All.Sottil.

A disposizione: Padelli, Piana, Benkovic, Bijol, Abankwah, Guessand, Jajalo, Ebosse, Arslan, Lovric, Palumbo, Samardzic, Pafundi, Nestorovski, Beto.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi.

GUARDALINEE: Rossi e Mondin.

IV UOMO: Ferrieri Caputi.

VAR: Marini.

AVAR: Longo.

