Diretta Milan-Bologna ore 20.45: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

MILANO - Effetto San Siro per il Milan: i rossoneri, reduci dal pareggio di Bergamo contro l'Atalanta, proveranno a ottenere tra le mura amiche il successo contro il Bologna spinti dai 70mila della 'Scala del calcio'. Un impegno importante per i campioni d'Italia come confermato dallo stesso Pioli: "Per noi questa è la partita più importante, metterò in campo la formazione migliore". Il tecnico rossonero ha inoltre sottolineato come il Diavolo debba migliorare in fase difensiva. Il punto di forza che ha regalato, poco più di tre mesi fa, il 19° scudetto al Milan: "Dobbiamo migliorare in difesa, abbiamo subito due gol brutti con l'Udinese e ne abbiamo concesso uno su autogol all'Atalanta", ribadisce Pioli per il quale il miglioramento dell'assetto difensivo rossonero passa dalla "comunicazione sulle palle inattive e nella precisione in attacco". Chi si aspetta invece una grande prestazione dalla propria squadra è Sinisa Mihajlovic: l'allenatore del Bologna sogna il colpaccio a San Siro ma predica al contempo calma e si augura di finire il match in undici uomini dopo le espulsioni di Soumaoro contro la Lazio all'esordio e di Orsolini contro il Verona: "Finiamo la partita in undici e ce la giochiamo", afferma Mihajlovic che lancia il guanto di sfida a Pioli. "Sappiamo che il Milan può metterci in difficoltà ma ogni partita è una storia a sé. Faremo una grande prestazione: non andiamo mai in campo per perdere o pareggiare".