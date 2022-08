Diretta Fiorentina-Napoli ore 20.45: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

FIRENZE - Per il Napoli gli incroci con la Fiorentina non sono mai una passeggiata e l'ultimo di aprile è costato addirittura uno scudetto. Il presente racconta però una squadra di Spalletti più brillante e rigenerata che al Franchi va a caccia della terza vittoria consecutiva in questo avvio di campionato, magari con un altro bottino ricco di gol come capitato contro Verona e Monza. La Viola, dal canto suo, ha fatto il pieno di entusiasmo dopo aver eliminato il Twente e aver centrato il passaggio ai gironi di Conference League e potrebbe già sfoggiare il nuovo acquisto Barak.