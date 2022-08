Diretta Verona-Atalanta ore 18.30: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

VERONA - Match di alto contenuto tecnico quello che va in scena questa sera - calcio d'inizio alle 18.30 - allo stadio Bentegodi di Verona tra i padroni di casa dell'Hellas e l'Atalanta. I gialloblù di Cioffi, reduci dal pareggio di Bologna, cercano tra le mura amiche preziosi punti in chiave salvezza e si affidano alla vena realizzativa di Thomas Henry: già due i gol messi a segno dalla punta francese. Attenzione però a Gasperini e alla sua ritrovata Atalanta: dopo l'ottimo pareggio casalingo contro il Milan campione d'Italia, la Dea vuole dare continuità ai propri risultati. Occhi puntati sull'ucraino Ruslan Malinovskyi: il suo apporto alla manovra offensiva bergamasca può creare seri problemi alla retroguardia scaligera. Le ultime dai due ritiri: Cioffi non avrà a disposizione Piccoli ma può contare sulla presenza del neo acquisto Kallon. Gasperini convoca il nuovo arrivato Hojlund e ritrova Ederson in mediana.