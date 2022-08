Diretta Roma-Monza ore 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

ROMA - Dopo il pari in rimonta allo Juventus Stadium che ha consentito di restare nel plotoncino al comando della classifica e lo sbarco a Trigoria del 'Gallo' Belotti (alla sua prima convocazione in giallorosso), la Roma di José Mourinho torna in campo all'Olimpico (nono 'sold out' consecutivo) dove ospiterà il Monza nel turno infrasettimanale valido per la quarta giornata di Serie A. Oltre a Wijnaldum è ancora out Zaniolo per il tecnico portoghese, mentre sull'altro fronte Giovanni Stroppa recupera Mota ma dovrà fare a meno di D'Alessandro, Pablo Marì e Andrea Ranocchia.